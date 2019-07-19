Донецк,
19 июля 2019, 14:54 — REGNUM
Своим заявлением об «окне возможностей« для урегулирования конфликта в Донбассе генсек ОБСЕ фактически признал, что все эти годы препятствием для урегулирования конфликта являлась позиция украинской власти, отметил в пятницу, 19 июля, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывание Томаса Гренингера.
Как сообщалось ранее, генсек ОБСЕ в интервью «Коммерсанту» заявил, что с избранием Владимира Зеленского на пост президента Украины «открылось окно возможностей для урегулирования конфликта в Донбассе«. Он призвал все стороны конфликта проявить политическую волю и двигаться к выполнению Минских соглашений.
«Заявление генерального секретаря ОБСЕ о том, что с избиранием Владимира Зеленского новым президентом Украины появилось «окно возможностей» для урегулирования конфликта в Донбассе, весьма многозначительно. Фактически Томас Гремингер признал, что все эти годы препятствием для урегулирования конфликта между Киевом, с одной стороны, и Донецком и Луганском, с другой, являлась позиция украинской стороны. И что именно Киев был виноват в том, что Минские соглашения не были выполнены.
Запад, похоже, наконец, начинает осознавать, настолько этот конфликт вреден для него самого, а не для России, настолько вредоносной для авторитета поддержавших переворот на Украине стран и политиков является ассоциация с украинскими шовинистами и реваншистами, насколько украинские этнорадикалы далеко зашли в своей человеконенавистнической политике, в своих преступлениях.
Что же касается призыва «ко всем сторонам», то выполнение минских договорённостей так долго тормозилось Киевом и это торможение нанесло такой ущерб делу урегулирования, что теперь пытаться делить эту ответственность «поровну» просто не получится.
На мой взгляд, Киев Минские соглашения давно похоронил. Но если генсек ОБСЕ обладает даром «отложенной» реанимации, то флаг ему в руки«, — отметил Михаил Демурин.