Донецк, , 14:54 — REGNUM

Своим заявлением об «окне возможностей« для урегулирования конфликта в Донбассе генсек ОБСЕ фактически признал, что все эти годы препятствием для урегулирования конфликта являлась позиция украинской власти, отметил в пятницу, 19 июля, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывание Томаса Гренингера.

Как сообщалось ранее, генсек ОБСЕ в интервью «Коммерсанту» заявил, что с избранием Владимира Зеленского на пост президента Украины «открылось окно возможностей для урегулирования конфликта в Донбассе«. Он призвал все стороны конфликта проявить политическую волю и двигаться к выполнению Минских соглашений.

« Заявление г енерального секретаря ОБСЕ о том, что с избиранием Владимира Зеленского новым президентом Украины появилось «окно возможностей» для урегулирования конфликта в Донбассе, весьма многозначительно. Фактически Томас Гремингер признал, что все эти годы препятствием для урегулирования конфликта между Киевом, с одной стороны, и Донецком и Луганском, с другой, являлась позиция украинской стороны. И что именно Киев был виноват в том, что Минские соглашения не были выполнены.

Запад, похоже, наконец, начинает осознавать, настолько этот конфликт вреден для него самого, а не для России, настолько вредоносной для авторитета поддержавших переворот на Украине стран и политиков является ассоциация с украинскими шовинистами и реваншистами, насколько украинские этнорадикалы далеко зашли в своей человеконенавистнической политике, в своих преступлениях.

Что же касается призыва «ко всем сторонам», то выполнение минских договорённостей так долго тормозилось Киевом и это торможение нанесло такой ущерб делу урегулирования, что теперь пытаться делить эту ответственность «поровну» просто не получится.