Тула, , 14:53 — REGNUM

Несоответствие сведений о доходах у 26 кандидатов, включенных в список на выдвижение на выборы в Тульскую облдуму седьмого созыва одной из политических партий, выявлено Управлением ФНС России по Тульской области. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии.

Как сообщается, несоответствие в сведениях о доходах были выявлены у кандидатов от облотделения «Коммунистической партии «Коммунисты России». Кроме того, установлено, что у семи кандидатов от той же партии не соответствуют заявленные данные об участии в коммерческих организациях.

Выборы в Тульскую областную думу седьмого созыва назначены на 8 сентября. На данный момент известно о выдвижении 73 кандидатов по одномандатным округам (68 — представители партий, еще пятеро самовыдвиженцы). Списки кандидатов на выборы представили «Единая Россия», «Коммунисты России», ЛДПР, «Яблоко». Накануне избирком заверил список кандидатов от «Справедливой России».