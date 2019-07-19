Амстердам, 19 июля 2019, 14:52 — REGNUM
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды). Сообщение об этом обнародовано 19 июля «Нафтогазом».
Апелляция российской стороны касалась юрисдикции суда, однако суд подтвердил свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража. Такое решение было принято судом 8 июля.
Отмечено, что 8 июля решение в пользу украинской стороны вынес также Окружной суд Люксембурга. Он отклонил жалобу российской компании и «подтвердил аресты» на территории страны.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за газ для транзита, недопоставленный российской стороной. Суд обязал Газпром компенсировать украинской стороне $4,63 млрд.
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