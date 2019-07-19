Амстердам, , 14:52 — REGNUM

Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды). Сообщение об этом обнародовано 19 июля «Нафтогазом».

Апелляция российской стороны касалась юрисдикции суда, однако суд подтвердил свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража. Такое решение было принято судом 8 июля.

Отмечено, что 8 июля решение в пользу украинской стороны вынес также Окружной суд Люксембурга. Он отклонил жалобу российской компании и «подтвердил аресты» на территории страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за газ для транзита, недопоставленный российской стороной. Суд обязал Газпром компенсировать украинской стороне $4,63 млрд.

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