Тбилиси, , 14:49 — REGNUM

В борьбу за владение телекомпанией «Рустави 2» вступает бывший министр обороны Грузии (при правительстве Саакашвили) Ираклий Окруашвили. Сегодня его адвокат подаст соответствующий иск в Тбилисский городской суд.

По информации самой же телекомпании «Рустави 2», Окруашвили утверждает, что эта телекомпания в действительности является его собственностью и что на этот счет у него имеется соответствующий договор, оформленный в 2010 году в Берлине. Согласно этому документу, Кибар Халваши являлся «номинированным лицом» обладающего правом собственности на телекомпанию Ираклия Окруашвили. А в случае нарушения данного договора Халваши, по этому же договору, должен выплатить бывшему министру обороны $7 млн.

Кибар Халваши в свое время считался другом Ираклия Окруашвили и ярым сторонником Саакашвили и его правительства до тех пор, пока Окруашвили был активной фигурой в этом правительстве. А телекомпания «Рустави 2» и будучи собственностью Халваши проводила редакционную политику, направленную на защиту и пропаганду интересов «Единого национального движения». После того, как Окруашвили ушел из правительства Саакашвили, проблемы с властью возникли и у его друзей, в том числе у Кибара Халваши. В декабре 2007 года сгорели склады компаний Халваши, которые занимались дистрибьюцией продукции «Проктер энд Гембл» и «Пепси» в Грузии, в чем бизнесмен заподозрил и обвинил тогдашюю власть. Попытки вернуть себе доли в телекомпаниях «Рустави 2» и «Мзе» Халваши предпринимал и при правлении Саакашвили, когда в 2008 году подал иск в суд, но тогда его требование грузинское правосудие не удовлетворило.

После смены власти в Грузии путем парламентских выборов 2012 года Халваши заявил о намерении вернуть себе телекомпанию «Рустави-2», насильственно отобранную партией Саакашвили. С иском в Тбилисский городской суд он обратился в 2015 году, и в том же году суд первой инстанции требование бизнесмена удовлетворил. Адвокаты «Рустави 2» обжаловали это решение вначале в апелляционном, затем — в Верховном суде, но обе вышестоящие инстанции вынесли аналогичное решение. После этого была направлена жалоба в Страсбургский суд по правам человека.

Но и для ЕСПЧ доводы адвокатов телекомпании оказались неубедительными, и суд никаких нарушений со стороны грузинского правосудия в деле «Рустави 2» не обнаружил. Поэтому законным владельцем телекомпании был признан Кибар Халваши, который в день объявления решения ЕСПЧ зарегистрировался в Национальном агентстве публичного реестра как новый владелец «Рустави 2». Халваши произвел в телекомпании лишь одно кадровое изменение — уволил Нику Гварамия с поста генерального директора, а вместо него назначил своего адвоката Паату Салия.

Салия уже начал встречи с руководящим составом и коллективом телекомпании. Он же прокомментировал журналистам иск Ираклия Окруашвили и заявил, что предъявленный адвокатом бывшего министра обороны документ является поддельным.

«Документ, на который ссылается Ираклий Окруашвили, фальшивый. Окруашвили выдвигал денежное требование. Он утверждал, якобы одолжил Кибару Халваши $7 миллионов, и тот должен был вернуть ему эту сумму с процентами. Вторая часть этого договора была связана с «Рустави 2». Якобы телекомпания принадлежала Ираклию Окруашвили, а в случае, если бы Кибар Халваши этот факт обжаловал, он должен был бы заплатить Ираклию Окруашвили $7 миллионов», — заявил Салия.

По его же информации, документ будет передан на экспертизу, и экспертиза установит, фальшивый он или настоящий.

Отметим, что несмотря на формальную смену владельца телекомпания «Рустави 2» продолжает вещать в прежнем режиме резкого оппонирования нынешней власти и пропаганды идей и интересов «Национального движения».