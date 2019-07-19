Киев, 19 июля 2019, 14:47 — REGNUM
«Накануне парламентских выборов Россия хотела использовать украинских праворадикалов в рамках плана «Шатун-2» по дестабилизации обстановки в стране». Об этом 19 июля заявил на брифинге в министерстве внутренних дел советник министра МВД, глава координационного штаба МВД Иван Стойко.
По его словам, правоохранителям удалось сорвать планы погрома телеканала NewsONE.
Он сообщил, что правоохранители ведут круглосуточную охрану окружные и участковые избирательные комиссии.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле телеканала NewsONE анонсировал телемост с российским телеканалом «Россия 24». Сообщение вызвало волну возмущения в соцсетх и среди жителей Украины. Позже телеканал отменил телемост. Под зданием телеканала прошли акции протеста.