Киев, , 14:47 — REGNUM

«Накануне парламентских выборов Россия хотела использовать украинских праворадикалов в рамках плана «Шатун-2» по дестабилизации обстановки в стране». Об этом 19 июля заявил на брифинге в министерстве внутренних дел советник министра МВД, глава координационного штаба МВД Иван Стойко.

«С Российской стороны были попытки информационной войны, в частности, провести так называемый телемост «Нужно поговорить». Что это было такое, мы понимаем. Я бы назвал это «Шатун-2». Вы знаете о плане «Шатун-1», который был раньше», — сказал Стойко.

По его словам, правоохранителям удалось сорвать планы погрома телеканала NewsONE.

«Должны были пройти протестные акции. Праворадикальные силы должны были громить телеканал и на этом должна была сыграть Россия, как она это всегда любит делать. Это было отброшено», — заверил Стойко.

Он сообщил, что правоохранители ведут круглосуточную охрану окружные и участковые избирательные комиссии.

«Бюллетени находятся на окружных избирательных комиссиях. Вчера и сегодня они передаются на участковые избирательные комиссии. Как окружные, так и участковые комиссии берутся под круглосуточную охрану… Делается все, чтоб люди могли свободно сделать волеизъявление», — подытожил Стойко.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле телеканала NewsONE анонсировал телемост с российским телеканалом «Россия 24». Сообщение вызвало волну возмущения в соцсетх и среди жителей Украины. Позже телеканал отменил телемост. Под зданием телеканала прошли акции протеста.