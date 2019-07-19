Киев, , 14:46 — REGNUM

Проект «Северный поток — 2» не является чем-то фатальным для Украины, потому что, возможно, Россия вскоре откажется от него.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью еженедельнику «Зеркало недели». Материал обнародован сегодня, 19 июля.

Представитель Киева заявила, что на «Северный поток» уже распространяется законодательство ЕС, и поэтому он никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются.

«А если им что-то невыгодно, то они часто бросают такую идею», — сказала Зеркаль.

Также представитель украинского МИД объявила о «большом поражении» Москвы в деле запуска второй ветки газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» не будет работать с 1 января 2020-го, как россияне этого хотели, и даже не факт, что это произойдет 1 июля следующего года… Они (Россия) только сейчас начинают переделывать проектную документацию под альтернативный путь, минуя территориальные воды Дании. Это уже большое поражение», — отметила Зеркаль.

Интересно, что сегодня же, 19 июля, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2» и считает его важным не только для Германии и для всей Европы.

«Это экономический проект, экономический проект в сфере энергетики, который, с нашей точки зрения, исключительно разумен, причем не только для Германии, но и для Европы», — сказал Маас.

ИА REGNUMнапоминает, что в начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о строительстве газопровода «Северный поток — 2» может решиться в пользу Украины, во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что вопрос о строительстве «Северного потока — 2» решен очень давно и Киев «никто не спрашивает».

«Поэтому единственное решение этого вопроса — у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом США… Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины», — сказал Зеленский.