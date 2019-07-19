Берлин, , 15:02 — REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 19 июля, дистанцировалась от заявления президента США Дональда Трампа о том, что четыре женщины-демократа «вернутся туда, откуда они пришли», передает агентство Reuters.

Трамп предложил четырем законодателям — Александрии Окасио-Кортес из Нью — Йорка, Ильхане Омару из Миннесоты, Айанне Прессли из Массачусетса и Рашиде Тлаиб из Мичигана — «вернуться и и помочь исправить полностью разрушенные и зараженные преступностью места, из которых они пришли».

Все четыре женщины-демократы являются гражданами Соединенных Штатов, три из них родились в США.

«Я решительно дистанцируюсь от этого и чувствую солидарность с женщинами, которые подверглись критике», — заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Ранее Трамп написал в Twitter, что «прогрессивные» женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются «полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством».