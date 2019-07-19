Нур-Султан, , 14:43 — REGNUM

Барлыбай Садыков назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Эфиопии. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 19 июля в пресс-службе главы государства.

Дипломат сменил на должности посла Казахстана в Эфиопии Ерлика Али. Соответствующий указ также был подписан 19 июля президентом республики. О новом месте работы Али ничего не сообщается.

Барлыбай Садыков родился 25 сентября 1964 года. В 1988 году окончил военный институт министерства обороны СССР. Дипломат с января 2018 года занимал должность посла Казахстана в Пакистане и Бангладеш.

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