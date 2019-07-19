Берлин, , 14:45 — REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель будет продолжать работу по нормализации отношений с Москвой. Об этом она заявила 19 июля на пресс-конференции в Берлине.

Меркель выразила обеспокоенность в связи с тем, что правые и популистские партии в Европе получают поддержку у России.

«Это вызывает обеспокоенность у нас, но я продолжу работать над улучшением отношений с Россией», — заявила она.

Речь об этом зашла, когда Меркель спросили об инциденте с якобы финансированием итальянской популистской партии «Лига», лидером которой является Маттео Сальвини.

Канцлер Германии добавила, что прояснить этот вопрос должны сами итальянские власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средства массовой информации обнародовали аудиозапись, на которой один из коллег Сальвини по партии якобы ведет переговоры с российскими бизнесменами о получение 65 млн евро в результате ряда операций, связанных с продажей топлива. Лидер «Лиги» заявил, что его партия не получала никаких средств из России.

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