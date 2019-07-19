Берлин, , 14:47 — REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила журналистов, что состояние ее здоровья позволяет занимать ей должность главы правительства до конца четвертого срока. Об этом она заявила на ежегодной федеральной пресс-конференции 19 июля, передает канал n-tv.

По словам Меркель, она понимает, что вопросы о ее здоровье задают в связи с недавней серией приступов тремора во время официальных мероприятий. Меркель осознает ответственность быть дееспособной.

«Вы меня уже давно знаете, — сказала она, обращаясь к журналистам. — (…) Я могу выполнять эту функцию».

Меркель добавила, что и как частное лицо заинтересована в том, чтобы быть здоровой. После окончания срока своих полномочий в 2021 году она надеется на «дальнейшую жизнь». Ей хотелось бы прожить всё это, будучи здоровой.

Как сообщало ИА REGNUM, в контексте приступов недомогания Меркель многие средства массовой информации и мировые политики поставили под сомнение ее способность доработать остаток срока. Газеты все чаще ставят вопрос о досрочной отставке.

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