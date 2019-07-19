Иерусалим, , 14:17 — REGNUM

Израильский телеканал Channel 13 рассказал 17 июля некоторые подробности переговоров между представителями Израиля, США и России, которые прошли в Израиле 24 июня. Канал сослался на информацию от неназванного американского чиновника.

В центре внимания на данной встрече была потенциальная сделка по Сирии. В переговорах приняли участие советник по национальной безопасности Израиля Меир Бен Шабат, советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон и секретарь совета безопасности России Николай Патрушев.

США и Израиль выдвинули условие по заключению соглашения по Сирии. Речь идёт о полном выходе Ирана из Сирии и Ливана. США и Израиль также добавили, что такая сделка должна также касаться иранского присутствия в Ираке — особенно когда речь идёт о вооружении шиитских ополченцев ракетами большой дальности, способными достичь Израиля.

На первом этапе Россия, по мнению США и Израиля, должна оказать давление на Иран с целью вывода его тяжёлого вооружения из Сирии и других стран.

Есть основания полагать, что Россия не согласилась с подобными предложениями.