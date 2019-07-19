Москва, , 14:42 — REGNUM

Отбывающего в России срок за терроризм украинца Олега Сенцова нельзя обменивать на политзаключённых, попавших в тюрьму по указке киевского режима. Об этом заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы не можем отпустить Сенцова, его помиловать, потому то он готовил теракты в Крыму. Если мы отпускаем его, то это значит, что большое количество неонацистов поедут в Крым совершать теракты, потому что будут надеяться, что их тоже отпустят», — сказал Марков.

Если же гипотетически допустить, что Сенцова могут выпустить на свободу, то взамен Украина должна будет положить конец безнаказанной деятельности неонацистов, считает политолог.

«Должны быть гарантии полного роспуска всех неонацистских организаций на Украине, запрет пропаганды неонацизма, отмена героизации нацистских преступников, а также арест и суд над теми, кто совершал террор над гражданами Украины», — отметил Марков.

Также эксперт высказал мнение, что России следует активнее настаивать на том, чтобы киевские власти выпустили на свободу всех политических заключенных, коих на Украине, по его оценкам, несколько тысяч.

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