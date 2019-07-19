Куала-Лумпур, , 14:12 — REGNUM

Посол Таджикистана в Малайзии Ардашер Кодири вручил верительные грамоты королю Абдулле II, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Таджикистана.

Во время церемонии король Малайзии отметил наличие возможностей для расширения двустороннего сотрудничества и выразил надежду, что назначение посла придаст дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.

Стороны также обсудили развитие сотрудничества в экономической, политической и гуманитарной сферах. Посол, в свою очередь, заявил, что приложит все усилия для расширения двусторонних связей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Тегеране состоялась церемония вручения верительных грамот послом Таджикистана в Иране Низомиддином Зохиди. Документ принял президент Ирана Хасану Рухани.

Читайте также: Посол Таджикистана вручил верительные грамоты президенту Ирана