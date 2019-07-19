Лондон, , 15:15 — REGNUM

Верховный суд Гибралтара продлил на 30 дней срок ареста иранского нефтяного танкера Grace1 до 15 августа, 19 июля сообщила газета Gibraltar Chronicle.

В документе говорится, что генеральный прокурор Гибралтара Майкл Ламс утвердил это постановление. Никаких официальных комментариев от правительства Гибралтара не поступало.

Танкер был захвачен в начале этого месяца британскими Королевскими морскими пехотинцами у берегов Британской средиземноморской территории по подозрению в нарушении санкций против Сирии.

Этот вопрос усилил напряженность в Персидском заливе, а Великобритания на прошлой неделе заявила, что она отразила нападение иранских кораблей, которые пытались заблокировать британский танкер в регионе. Однако обе стороны заявили, что не хотят эскалации ситуации.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Великобритания будет окажет содействие в освобождении Grace1, если Иран предоставит гарантии, что танкер не отправится в Сирию, как только вопрос будет рассмотрен в суде Гибралтара.

В четверг, 18 июля, главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо провел «конструктивную и позитивную» встречу с иранскими официальными лицами в Лондоне для обсуждения вопроса о танкере.