Севастополь, , 14:02 — REGNUM

Нарушения в подписных листах пяти партий, предоставивших документы для регистрации на участие в выборах в Законодательное собрание Севастополя, выявила рабочая группа по проверке избирательных документов. Об этом журналистам сообщил председатель городского избиркома Сергей Даниленко.

Как сообщается, речь идет о «Партии дела», «Партии пенсионеров России», «Великое Отечество», «Родина» и «Зеленые». По словам председателя горизбиркома, рабочей группой подготовлены итоговые протоколы проверки подписных листов, в соответствии с которыми для принятия решения о регистрации подписей недостаточно. В избиркоме отмечают, что недочеты, скорее всего, связаны с работой организаторов, которые занимались подготовкой документов. Решение о регистрации партий будет принято избиркомом до конца дня 22 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что избирательная комиссия Севастополя признала недействительными все 1722 подписи, собранные «Партией Дела». На данный момент, добавим, регистрацию для участия в выборах депутатов Заксобрания Севастополя, которые состоятся 8 сентября, прошли четыре парламентских партии. Всего списки на выборы представили 11 партий, по ним выдвинуты 214 кандидатур, по одномандатным округам выдвинуто 80 кандидатов.