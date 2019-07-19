Душанбе, , 14:10 — REGNUM

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в системе исполнения наказания, национальной гвардии и антикоррупционном ведомстве. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, назначены новые заместитель командующего, командиры бригад и отдельных частей национальной гвардии. Имена новых руководителей не раскрываются.

Первым заместителем директора агентства по государственному финансовому контролю в борьбе с коррупцией назначен Джамшед Саидшозода. Заместителем главы антикоррупционного ведомства также назначен Музаффара Ахмадзода.

Кроме того, серьезные кадровые изменения произошли в исправительных учреждениях ГУ исполнения уголовного наказания минюста Таджикистана. Назначения также прошли в других ведомствах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил запрос в парламент страны на отзыв от должности судьи Верховного суда республики Шарифзода Асрора Нора.

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