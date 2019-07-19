Гродно, Белоруссия, , 13:50 — REGNUM

Пограничные службы Польши и Белоруссии завершили длившийся восемь лет процесс уточнения государственной границы. В белорусском городе Гродно был подписан специальный протокол, из которого следует, что в начертании линии границы не произошло никаких изменений. Об этом сообщает «Польское радио».

Новая демаркационная карта была создана при помощи современных технологий. Это была первая проверка линии границы после распада СССР. Демаркация границы между Польшей и БССР была проведена в 1945 году. Проверки проводились в 1962 и 1979 годах.

Была проведена работа по проверке расположения и нумерации всех пограничных знаков. Необходимость в периодических проверках линии границы возникает, например, в случае изменения русла реки, по которой проходит граница.

Протяжённость польско-белорусской границы составляет 428 километров, из них 242 километра границы проходит по рекам.

Ранее, в марте 2019 года, главные пограничные уполномоченные Белоруссии и Украины встретились в Брестской области, где подписали планы по демаркации белорусско-украинской границы.