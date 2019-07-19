Берлин, , 13:50 — REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продолжение выполнения Германией обязательств по экспорту вооружения. Вопрос о целесообразности экспорта был задан ей во время традиционной летней федеральной пресс-конференции 19 июля, передает канал n-tv.

С одной стороны, Германия должна выполнить свои обязательства по поставкам перед европейскими партнерами, такими как Великобритания и Франция, сказала Меркель. В первую очередь речь идет о производстве боевых самолетов Eurofighter. С другой стороны, Берлин должен взвесить собственные цели, одной из которых является прекращение войны в Йемене. Необходимо поддерживать дипломатический диалог с вовлеченными в конфликт сторонами, такими как Саудовская Аравия и Иран. По словам канцлера, ее беспокоит текущая ситуация в Персидском заливе.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе ряд немецких депутатов потребовал прекратить поставки вооружения Турции из-за проведения Анкарой разведки месторождений полезных ископаемых у побережья Кипра. В этом году поставки в Турцию составляют 60% от общего экспорта немецкого вооружения.