Киев, , 13:53 — REGNUM

Депутаты Верховной рады Украины направили в Конституционный суд обращение о признании неконституционным закон об особом статусе Донбасса. Об этом 19 июля сообщила вице-спикер парламента Оксана Сыроид журналистам.

По словам Сыроид, этот закон нарушает 26 статью украинской конституции и «самую больше угрозу он несет принципам суверенитета, независимости и унитарности страны, а также нарушает право на местное самоуправление».

Под обращением подписались 53 украинских депутата.

Вице-спикер парламента добавила, что в случае если закон будет признан неконституционным, то это «остановит попытки в дальнейшем внедрять особые статусы для любых оккупированных территорий».

Напомним, что закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году. Однако он так и не вступил в силу. В 2018 году парламент Украины продлил его действие до конца 2019 года. В документе сказано, что особый статус Донбасс получит, если будут выполнены ряд условий. Например, с этих территорий будут выведены так называемые «незаконные формирования».

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