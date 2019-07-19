Киев, , 13:41 — REGNUM

В пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские власти готовы отпустить журналиста Кирилла Вышинского, если российские власти в свою очередь отпустят на свободу признанного виновным в терроризме Олега Сенцова.

Таким образом, Зеленский подтвердил, во-первых, что Вышинский был арестован в качестве заложника, и его мифические правонарушения нисколько не интересуют украинскую власть — она готова его при должных условиях отпустить.

Во-вторых, он подтвердил то, что еще не до конца понятно в России, да и многим гражданам Украины — тоже: что нет никакого разрыва и кардинального противоречия в политике Киева после смены Порошенко на Зеленского.

Тему захвата заложников недавно поднимал еще один украинский политик, Дмитрий Ярош — после того, как итальянский суд приговорил Виталия Маркова к 24 годам тюрьмы за умышленное убийство, Ярош предложил брать в заложники граждан Италии.

Отличие Яроша от коллективного Зеленского, помимо разницы в стилистике, состоит в том, что первый изъясняется прямее второго — но никакой идеологической или мировоззренческой разницы между ними нет.

По донбасской и русско-украинской темам из Киева в последние дни продолжают поступать взаимоисключающие сигналы: один помощник Зеленского говорит, что переговоры неизбежны, другой — что Зеленский готов отдать приказ о наступлении.

Но никакого противоречия здесь нет: общая логика состоит в том, что у новой украинской власти нет не только совести, но и линии партии, и в каждую секунду они будут делать то, что в эту следующую секунду им покажется уместным.

Таково политическое лицо коллективного Зеленского, и это следовало бы принимать во внимание при рассмотрении любых вопросов, связанных с Донбассом или двусторонними отношениями.