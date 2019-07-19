Братск, Иркутская область, , 13:40 — REGNUM

Российский президент Владимир Путин сегоня, 19 июля, провёл совещание в Иркутской области, пострадавшей от мощнейшего наводнения, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Владимир Птин в Тулуне Цитата с сайта президента РФ

В ходе общения с министрами и областными чиновниками он напомнил, что наводнение в Приангарье признано чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Владимир Путин «В этой связи принято решение привлечь к ликвидации бедствия вооружённые силы РФ и другие войска. Правительству поручено обеспечить выделение из федерального бюджета средств на капитальный ремонт, решить вопрос о выделении гражданам, чьи жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания, средств из федерального бюджета на строительство или приобретение жилья».

Также принято решение обеспечить предоставление Иркутской области субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям. Речь идёт об уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам и оказании поддержки в проведении работ, направленных на восстановление посевных площадей.

Владимир Путин в ходе общения с жителями Тулуна, пострадавшими от наводнения Цитата с сайта президента РФ

Также власти намерены обеспечить финансирование скорейшего восстановления поврежденных дорог и мостов и принять исчерпывающие меры по недопущению роста цен на товары и услуги первой необходимости.

«Хотел бы послушать, что сделано, а потом поговорим о том, что предстоит сделать», — заявил президент.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После продолжительных затяжных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в более 10 тысяч жилых домов, в которых проживает порядка 38 тысяч человек.