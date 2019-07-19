Киев, , 13:35 — REGNUM

На Украине обсуждают итоги визита бывшего президента страны, главы партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко в Страсбург, в частности, его встречу с «друзьями Украины».

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сам Порошенко сообщил о том, что в Страсбурге он смог организовать «уникальную встречу друзей Украины».

«Встреча предусматривала 45 минут общения, а длилась почти 2 часа. Это — свидетельство интереса Европарламента к Украине. И мы должны сохранить тренд, который был в Европарламенте прошлого созыва», — сказал бывший президент.

Он отметил, что среди участников группы друзей были четыре премьер-министра, бывший министр иностранных дел, а также были представлены различные партийные группы.

Политический эксперт и дипломат Олег Волошин, в свою очередь, отмечает, что на встрече Порошенко с друзьями в Европарламенте на самом деле присутствовали исключительно евродепутаты из Литвы, Латвии и Польши.

«Других фанатичных русофобов в Европарламенте не осталось. А пять лет назад Порошенко в сессионном зале Европарламента 750 евродепутатов аплодировали стоя. Sic transit gloria mundi», — подчеркивает политолог.

ИА REGNUMнапоминает, что 17 июля, в день своего визита в Страсбур, Порошенко должен был явиться на допрос к следователям Государственного бюро расследований. Еще одним характерным обстоятельством его визита стало то, что экс-президента не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на «галерке».