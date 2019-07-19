Москва, , 13:33 — REGNUM

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) ответил спецпредставителю США Курту Волкеру на его слова о том, что указ президента РФ по гражданству идет вразрез с минскими соглашениями, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

«Господин спецпредставитель США забывает, что Москва не является стороной Минских соглашений, где, кстати, нет никаких запретов в части российских паспортов. Там есть вполне конкретные положения, в том числе по политической части (особый статус двух регионов, выборы, конституционная реформа, децентрализация). Все это до сих пор откровенно саботируется украинскими властями», — заявил Слуцкий.

Предоставление гражданства является суверенным правом России и полностью соответствует международно-правовым нормам, подчеркнул парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин указом разрешил упрощенное получение гражданства РФ гражданам Украины. По документу, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» (то есть Донецкой и Луганской народных республиках), но и жители этих областей в целом».

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