Сеул, , 13:15 — REGNUM

Вследствие введения Япония мер экономического давления на Южную Корею дипломатические отношения двух стран стали стремительно ухудшаться, отметил в пятницу, 19 июля, эксперт Российского института стратегических исследований Роман Лобов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сохранение введенных ограничений на неопределенный срок грозит ускорить падение темпов развития экономики Южной Кореи. Действия Токио также вызвали негативную реакцию в виде общественных инициатив бойкота товаров, произведенных в Японии, и туристических поездок южнокорейцев в эту страну», — сказал эксперт.

При этом в отношениях двух стран сохраняется целый комплекс нерешенных исторических проблем, и эти разногласия негативно влияют и на состояние японо-южнокорейского диалога, и на их торгово-экономическое сотрудничество, считает Лобов.