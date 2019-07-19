Тегеран, , 13:28 — REGNUM

Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили 19 июля, что специалисты в ближайшее время предоставят снимки, опровергающие утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Военно-морские силы (ВМС) США уничтожили иранский беспилотник в Персидском заливе. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

«В ближайшее время снимки с иранских беспилотников американского военного корабля Boxer будут предъявлены мировому сообществу и выявят ложь и безосновательные заявления … о поражении иранского беспилотника над Ормузским проливом», — говорится в заявлении КСИР, распространенном в пятницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля президент США Дональд Трамп заявил, что боевой корабль военно-морских сил США якобы сбил в Ормузском проливе иранский беспилотный летательный аппарат.