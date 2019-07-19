Улан-Удэ, , 13:17 — REGNUM

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказался о страхах, имеющихся в Бурятии перед китайскими инвесторами. По его словам, боятся слабые, каковой Россия не является. Чиновник отметил, что у каждой страны есть свои интересы.

«Довольно существенные интересы Китая связаны с экспортом и добычей сил, импортом природных ресурсов, их также интересуют самолёты. Землю мы им не дадим, рабочую силу мы их готовы пускать в те проекты, которые они сами финансируют в пропорциях 20/80. То есть если китайцы инвестируют, создают предприятие 20% их работников может быть, 80% должно быть российских граждан», — передаёт «Байкал-Daily» слова Юрия Трутнева.

Полпред добавил, что Россия также готова рассматривать участие китайских компаний в разработке полезных ископаемых. Однако при условии, если переработка будет вестись на российской территории. Опасения же вокруг «китайской угрозы» он назвал естественными, но эмоциональными.

Напомним, в настоящий момент в Хоринском районе Бурятии идёт обсуждение о возможности допустить компанию «МТК-Дженькей» в леса. Как сообщало ИА REGNUM, инвестор намерен вложить около 700 млн рублей на создание в республике лесоперерабатывающего комплекса.

Однако противники проекта намерены не допустить инвестора к работе. В сети была создана петиция, в которой планы инвестора были названы противоречащими программе охраны и защиты Байкала. Кроме того, одним из главных поводов для недовольства граждан стало китайское происхождение руководителей компании.

А в июне 2019 года была поставлена точка в истории с возведением завода по бутилированию воды на Байкале — суд запретил китайской компании «АкваСиб» продолжать строительство. Скандал разгорелся зимой 2019 года, когда строители начали рыть каналы для водопровода по Таловским болотам — месту зимовки и гнездования редких птиц. В результате поднятого общественного резонанса власти отозвали разрешение на строительство.

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