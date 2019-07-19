Киев, , 13:14 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше не будет общаться с главой закончившей свою каденцию Верховной рады последнего созыва Андреем Парубием.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 19 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

«Дальнейших действий с господином Парубием как со спикером этой Верховной Рады я больше не вижу… После его последнего ответа больше нет никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с другим парламентом», — сказал Зеленский.

Он дал понять, что главной виной Парубия считает то, что досрочные парламентские выборы пройдут по старому избирательному законодательству с проходным барьером в 5%.

«Я видел социологию, к сожалению, много новых партий не смогут преодолеть 5-процентный барьер. Это будет, к сожалению, и это будет из-за господина Парубия. Большой ему привет», — сказал президент.

ИА REGNUMнапоминает, что сразу после объявления о роспуске Верховной рады парламент Украины под руководством Парубия вступил в жесткое противостояние с Зеленским. В частности, Рада торпедировала практически все инициативы главы государства, большинство из которых даже не были приняты к рассмотрению. Последняя перепалка Зеленского и Парубия была из-за намерения президента созвать внеочередную сессию парламента и принять на ней ряд законов. Спикер парламента категорически отказался это делать.

Также отметим, что Андрей Парубий примкнул к партии Порошенко «Европейская солидарность» и идет на досрочные парламентские выборы как один из лидеров этой политической силы.