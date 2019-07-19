Нур-Султан, , 13:19 — REGNUM

Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате пройдет 1−2 августа 2019 года. Об этом 19 июля сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана.

13-я международная встреча состоится с участием представителей стран-гарантов: Ирана, России и Турции. В качестве наблюдателей на встречу приглашены представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

Планируется, что стороны обсудят ситуацию в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, а также меры по дальнейшему укреплению доверия между противоборствующими сторонами и по продвижению политического процесса.

Напомним, 26 апреля 2019 года в МИД Казахстана сообщили, что Ирак и Ливан планируют принять участие в международной встрече по мирному урегулированию ситуации в Сирии в астанинском формате.

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