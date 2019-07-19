Киев, , 13:02 — REGNUM

Международный аудит «Укроборонпрома» позволит исправить недостатки в украинском госконцерне и вернуть доверие зарубежных партнеров. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос в интервью «Армия Информ».

По его словам, проверка отчетности — это возможность проявить и исправить недостатки в оборонном концерне, а также создать чёткую и прозрачную схему взаимоотношений входящих в него предприятий. Речь идет, в частности, об уплате налогов и разработке программ развития.

«И еще: аудит — это восстановление доверия наших иностранных стратегических партнеров и внедрение эффективного инвестирования», — отметил Кривонос.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал наказать тех, «кто воровал в армии». Позднее, 11 июля, наблюдательный совет «Укроборонпрома» принял решение о международном аудите финансовой деятельности входящих в концерн предприятий за 2018 и 2019 годы.

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