Вашингтон, , 12:59 — REGNUM

Ответить на разрабатываемый в Конгрессе США законопроект о санкциях против сотрудников ФСБ следует составлением списка американских должностных лиц — участников противоправных действий их страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 19 июля, комментируя инициативу конгрессменов.

Как сообщалось ранее, законопроект предполагает введение персональных санкций против сотрудников ФСБ. Поводом стало задержание нарушивших границу граждан Украины в Керченском проливе.

«Понятно, что руководство нашей страны не готово полноформатно отвечать на американскую линию санкционного давления: в одних случаях не хватает политической воли, в других — экономических возможностей. Но вот по санкциям в отношении должностных лиц, на мой взгляд, ничто не препятствует нам ответить, что называется, «с запасом». В Конгрессе США прорабатывается законопроект, предполагающий введение санкций против сотрудников ФСБ России в связи с арестом украинских нарушителей нашей морской границы (хватит, кстати говоря, называть их абстрактно «моряками», надо четко их квалифицировать). Что нам мешает составить списки тех американских должностных лиц, которые были соучастниками действительно противоправных деяний США на территории бывшей Югославии, в Ираке, Ливии, Сирии и так далее? Вот они действительно рушили политическое устройство других государств, подрывали международный правопорядок!

Это был бы увесистый список — сотни имён! И, главное, это был бы справедливый список.

Меры в отношении этих лиц для начала предусмотреть зеркальные по аналогии с теми, что предусматривает американский законопроект.