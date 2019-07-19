Рига, , 12:56 — REGNUM

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша Сандис Сабаев, с середины июля до середины августа в регулярных заседаниях правительства страны будет сделан перерыв. По его словам, так практикуется во многих странах Евросоюза. Ранее в Латвии министры всегда уходили в отпуск поочерёдно.

Последнее перед отпуском заседание Кабинета министров прошло 16 июля, следующее состоится 13 августа. В случае какой-то экстренной необходимости премьер-министр сможет собрать заседание правительства удалённо, с помощью средств связи.

Как считает депутат Сейма (парламента) Латвии от партии «Согласие» Андрей Клементьев, одновременный уход правительства в отпуск указывает на его неуверенность в себе и недееспособность.