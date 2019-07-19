Магас, , 12:52 — REGNUM

В Ингушетии в ближайшее время могут произойти кадровые перемены в правительстве. Заявления об отставке 19 июля подали министр образования Юсуп Костоев и министр финансов Бекхан Оздоев, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным источника портала, освободить их от занимаемых должностей министры попросили по собственному желанию, однако указы об удовлетворении их прошений пока не подписаны.

Напомним, Бехан Оздоев проработал в должности главы минфина Ингушетии два с половиной года. Он был назначен на должность министра в феврале 2017 года после работы вице-премьером в Орловской области. Юсуп Костоев назначен главой минобра Ингушетии в декабре 2016 года.

Причины их возможной отставки пока неизвестны.

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