Рец, , 12:55 — REGNUM

Директор одной из школ австрийского города Рец и советница Социал-демократической партии Австрии обвинили мэра Хельмута Коха в непристойном поведении и сексизме: якобы в их присутствии в ходе спора градоначальник продемонстрировал им свое нижнее белье, пишет газета Kronen Zeitung 19 июля.

Сюзанна Цлёбль и Элизабет Митте написали открытое письмо главе правительства земли Нижняя Австрия, в котором пожаловались на поведение Коха. По их словам, скандальная сцена произошла в середине июня и началась с невинного вопроса о черном кофе. Мэр заявил, что у него «всё черное, даже нижнее белье». Якобы вслед за этим Кох спустил брюки и заметил «ох, посмотрите, сегодня в полоску».

Женщины требуют извинений от мэра и более суровых мер: его исключения из правящей Австрийской народной партии.

В беседе с Kronen Zeitung Хельмут Кох отверг выдвинутые обвинения:

«Я мог сделать какое-то легкомысленное замечание, но, конечно, не совершал никаких ненадлежащих поступков. Я свои брюки не расстегивал, я такого никому не позволю мне приписывать. В этом вопросе готов защищать свою невиновность перед судом».

Как сообщало ИА REGNUM, этой весной бывший канцлер Австрии, лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц обвинил Социал-демократическую партию в провокациях против политических оппонентов.