Берлин, , 13:17 — REGNUM

Великобритания останется партнером Европейского союза (ЕС), даже если Лондон больше не будет являться членом ЕС в будущем. Об этом заявила в пятницу, 19 июля, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

По ее словам, работа с преемником британского премьер-министра Терезы Мэй будет зависеть от его позиции по отношению к Европейской комиссии.

Как передавало ИА REGNUM, в начале июля 2019 г. премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в шотландском городе Стерлинг заявила, что выход Великобритании из Европейского союза превратился в серьёзную проблему для Соединённого Королевства.