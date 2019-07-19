Таллин, , 12:44 — REGNUM

Посольство России в Таллине опубликовало в Facebook ответ на заявление главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, который высказался в связи с годовщиной авиакатастрофы самолёта Боинг-777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом. Эстонский министр в заявлении подчеркнул, что Эстония скорбит по погибшим пять лет назад, когда пассажирский самолёт «был сбит ракетой типа Бук российского происхождения в небе над Украиной».

Как указывает посольство России, глава эстонского МИД допустил сугубо непрофессиональный пропагандистский подход, когда Россия заранее «назначена» виновником произошедшего, без всякого расследования.

«Россия с первого дня трагедии взаимодействовала в её расследовании с Нидерландами, голландским Советом по вопросам безопасности и Совместной следственной группой (ССГ), предоставляя всю имеющуюся информацию о рейсе MH17. Однако переданные сведения упорно игнорировались или же продолжают замалчиваться в рамках следственных процедур ССГ. О политизации ведущегося расследования предельно ясно заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, указавший 31 мая с. г. на пресс-конференции в Токио на то, что изучение обстоятельств трагедии сконцентрировано на попытке обвинить в случившемся Россию. Он не скрывал своего разочарования по поводу того, что до сих пор так и неизвестно, кто выпустил ракету по самолету.

Получается, что кому-то это уже известно. Появляющиеся сейчас заявления, где Россия уже «назначена» виновной в произошедшей в небе Украины трагедии, следует расценивать не иначе как попытку увести от беспристрастного анализа ведущееся расследование.

Хотелось бы подчеркнуть, что при всем этом у российской стороны полностью сохраняется готовность к сотрудничеству в интересах выявления истинных виновников столь чудовищного преступления. Это — вполне посильная задача, если во главу угла ставить сугубо профессиональные, а не политико-пропагандистские подходы», — говорится в заявлении посольства.