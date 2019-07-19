Киев, , 12:59 — REGNUM

Вопрос языка «не так остро» стоит и в Донбассе, а для остальной Украины точно не является главной проблемой. Об этом 18 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов лидер пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Политик заявил, что сделал такое заключение по итогу своих визитов в разные регионы Украины, в т.ч. подконтрольную Киеву часть Донбасса.

«Вас, возможно, это удивит, но и там (в Донбассе) я говорил на украинском и русском языках. И прекрасно меня понимали, и ни у кого не было никаких вопросов или претензий по поводу языка. Были претензии, что нет воды, транспорта, относительно коррупционных схем на линии разграничения — кто у кого и за сколько возит, было много других претензий», — заявил Разумков.

Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась во Львове.

«У меня была возможность пообщаться во Львове… Мы прекрасно общались с жителями Львова и на украинском языке, и на русском языке… Поэтому на самом деле я в очередной раз, объехав всю страну, убедился, что мы достаточно неплохо понимаем друг друга, когда в этом нет политики», — отметил глава «Слуги народа».

Продолжая языковую тему, соратник Зеленского отметил — то, на чем пытаются пиариться политики, по его мнению, было «очень второстепенным».

«Я думаю, что эти выборы это подтвердят. И мы сможем найти точки соприкосновения, которые позволят нам с вами объединить эту страну, и никакие политические технологии не смогут повлиять», — заявил Разумков.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее Разумков заявил, что принципиально будет общаться на русском языке в различных телеэфирах, чтобы показать, что никаких ущемлений русского языка на Украине нет. Вместе с тем с 16 июля на Украине вступил в действие новый языковой закон, также называемый «законом об украинизации», который сводит использование других языков в публичном пространстве к минимуму.