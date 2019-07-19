Киев, , 12:32 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский сожалеет, что в новый созыв Верховной рады не пройдут многие новые политические силы из-за высокого проходного барьера в 5%. Соответствующее заявление Зеленский сделал 19 июля в Киеве на презентации мобильных домиков для военных.

«Я видел социологию. К сожалению, много новых партий не смогут пройти барьер в 5%», — сказал Зеленский.

По его словам, спикер парламента Андрей Парубий отказался отменить выбор в мажоритарных округах и снизить проходной барьер с 5 до 3%.

«Дальнейших действий с господином Парубием, как со спикером этой Верховной рады, я больше не вижу… Я очень хотел снизить проходной барьер. Было два наших предложения: уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. Мы могли это сделать за один-два-три дня. Мое предложение было на первой нашей встрече с господином Парубием. После его последнего ответа я больше не вижу никакого сенса продолжать разговор. Мы будем уже говорить с другим парламентом», — подытожил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Киевский международный институт социологии опубликовал результаты всеукраинского опроса общественного мнения, который прошел с 3 по 13 июля. Так, если бы выборы в Верховную раду прошли в середине июля, то в парламент попали бы пять партий. В частности, 52,3% проголосовали бы за партию «Слуга народа», 10,3% — за партию «Оппозиционная платформа — «За Жизнь», 7,9% — за партию «Европейская Солидарность», 5,8% — за партию «Всеукраинское объединение «Батьківщина», 5,1% — за партию «Сила и Честь».

В то же время на грани проходного барьера оказались: партия «Голос» — 4% поддержки и партия «Оппозиционный блок» — с 3%.

Методом личного интервью было опрошено 2004 респондента в 125 населенных пунктах всех регионов Украины по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.