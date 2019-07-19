Хабаровск, , 12:31 — REGNUM

Хабаровский краевой суд признал незаконной регистрацию кандидата в депутаты Законодательной думы региона Егора Калинина. Ранее избирком зарегистрировал данного кандидата, невзирая на то, что он сдал подписи в свою поддержку, 11% из которых оказались поддельными, — передает корреспондент ИА REGNUM.

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Решение суда пока не вступило в законную силу, но вывод однозначен: избирком проигнорировал заключения специалистов — почерковедов о том, что 11% подписей, которые сдал господин Калинин, поддельные.

Решение о регистрации самовыдвиженца Егора Калинина, которого ранее исключили из партии «Единая Россия», признано незаконным.

Как сообщало ИА REGNUM, избирком Хабаровского края зарегистрировал кандидата в Законодательную думу Хабаровского края, невзирая на 11% поддельных подписей.

Всего на выборы в краевую думу выдвинулось 599 кандидатов. Из них 404 по партийным спискам, 195 — самовыдвиженцы.

Жалобу в ЦИК РФ на избирком Хабаровского края уже подала партия «Зеленых». Защитники природы не согласны с отказом избиркома заверить их партийный список на выборы в краевую думу.