Тбилиси, , 12:23 — REGNUM

Бывший министр обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили требует наложить арест на доли грузинской телекомпании «Рустави-2», оформленных 18 июля на прежнего собственника компании Кибара Халваши. С соответствующим иском сегодня, 19 июля, адвокаты Окруашвили обратились в Тбилисский городской суд, сообщается на сайте «Рустави — 2».

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Истцы утверждают, что согласно документу от 2010 года Халваши был номинированным лицом Окруашвили, владеющим правом собственности на телекомпанию и занимавшим в то время пост министра обороны, и в случае нарушения договора должен был выплатить тогдашнему глава минобороны $7 млн.

Адвокат Ираклия Окруашвили Анна Рехвиашвили заявила, что заявление об аресте долей является временной мерой по обеспечению иска. Иск по поводу принадлежности долей телеканала сторона защиты Окруашвили планирует подать в судебную инстанцию уже в ближайшие дни.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ЕСПЧ огласил вердикт по делу о «Рустави 2», согласно которому никаких нарушений прав телекомпании и её уже бывших владельцев в ранее вынесенных судами всех трёх инстанций Грузии решениях не усмотрел. Одновременно ЕСПЧ отменил введённую им же ранее временную приостановку исполнения решения Верховного суда Грузии, признавшим законным владельцем телекомпании бизнесмена Кибара Халваши.

В тот же день минюст Грузии во исполнение решения суда переоформил 60% доли телеканала на Халваши, а 40% — на его компанию «Панорама». Таким образом, он стал фактически 100-процентным владельцем телекомпании.

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