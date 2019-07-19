Тулун, Иркутская область, , 12:24 — REGNUM

Российский президент Владимир Путин, который сегодня, 19 июля, прибыл в пострадавшую от мощнейшего наводнения Иркутскую область, встретился с гражданами, оставшимися без жилья, и волонтёрами. Как сообщает пресс-служба Кремля, общение проходит в Тулуне — городе, наиболее ощутившем на себе волну паводка.

У входа в пункт временного размещения Владимир Путин встретился с пострадавшими и волонтёрами Сайт президента России

Также глава государства ознакомился с работой медицинского кабинета. На вопросы Владимира Путина, касающиеся оснащения и условия работы в аналогичных пунктах временного размещения, ответил вице-премьер Виталий Мутко.

Напомним, ранее российский президент посетил также одну из комнат, где проживают пострадавшие, и пообщался с семьей, потерявшей жильё в результате наводнения.

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Помимо встреч с пострадавшими российский президент намерен ознакомиться с работой представителей минтруда региона, полиции, прокуратуры, Пенсионного фонда РФ и психологов, которые принимают граждан на первом этаже здания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После продолжительных и обильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Пострадали порядка 38 тысяч человек. В регионе действует режим ЧС.