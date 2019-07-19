Киев, 19 июля 2019, 12:04 — REGNUM
План мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который разработала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», предусматривает предоставление Донбассу автономного статуса, как у Крыма. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович.
При этом он считает, что парламент Украины должен амнистировать представителей отдельных регионов Донбасса, как и участников противоправных действий на майдане в 2013—2014 гг.
При этом он сообщил, что на территории Донбасса предполагается создание «свободной экономической зоны». Колтунович также считает, что пока команда президента Владимира Зеленского не предложила четкий план возвращения Донбасса.
Ранее, 18 июля, внефракционный депутат Верховной рады, сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что «Оппозиционная платформа» готова на несколько лет предоставить отдельным регионам Донбасса особый статус и принять закон об амнистии для тех, кто не совершал военных преступлений.
Как сообщалось, результаты опроса, проведенного в июле Киевским международным институтом социологии (КМИС), свидетельствуют, что 48,3% украинцев положительно относятся к варианту предоставить автономию отдельным регионам Донбасса в составе Украины.
В частности, респондентам задали такой вопрос: «Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей («ДНР» и «ЛНР»), поддержали ли бы вы такое предложение?».22,8% опрошенных выбрали ответ «уверен, что поддержал бы», 25,5% — «скорее поддержал бы». Варианты ответов «скорее не поддержал бы» и «уверен, что не поддержал бы» выбрали соответственно 14,5% и 18,6% респондентов.