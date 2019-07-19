Киев, , 12:04 — REGNUM

План мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который разработала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», предусматривает предоставление Донбассу автономного статуса, как у Крыма. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович.

«План-концепция относительно урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусматривает механизмы по имплементации минских соглашений, всех тех пунктов, которые есть… К примеру особый статус планируется закрепить в Конституции Украины в рамках автономного региона Донбасс. Также как автономный статус закреплен в нашей Конституции относительно Автономной Республике Крым. Унитарная страна — это не федерация. Проект изменений в Конституцию разработан, он есть», — сказал Колтунович.

При этом он считает, что парламент Украины должен амнистировать представителей отдельных регионов Донбасса, как и участников противоправных действий на майдане в 2013—2014 гг.

«Что касается закона об амнистии, то Верховная рада также должна его имплементировать… Люди, которые были задействованы на майдане и совершали противоправные вещи в 2014 году, попали под амнистию. В принципе, они не привлекались к ответственности. Таким же образом можно было бы дать амнистию тем людям, которые находятся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей… Если у нас будет агрессивная риторика как у партии войны в парламенте восьмого созыва, то мы не вернем Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс», — сказал Колтунович.

При этом он сообщил, что на территории Донбасса предполагается создание «свободной экономической зоны». Колтунович также считает, что пока команда президента Владимира Зеленского не предложила четкий план возвращения Донбасса.

«Они аморфно предложили сделать более широкий формат с привлечением США. Уже слышали заявления представителей США, что они не собираются принимать участие в переговорах. Если нынешний президент и его команда поставят цель — решить конфликт на востоке Украины, то они будут вынуждены обратиться к плану-концепции, предложенной Виктором Медведчуком. Это безальтернативный вариант», — рассказал Колтунович.

Ранее, 18 июля, внефракционный депутат Верховной рады, сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что «Оппозиционная платформа» готова на несколько лет предоставить отдельным регионам Донбасса особый статус и принять закон об амнистии для тех, кто не совершал военных преступлений.

Как сообщалось, результаты опроса, проведенного в июле Киевским международным институтом социологии (КМИС), свидетельствуют, что 48,3% украинцев положительно относятся к варианту предоставить автономию отдельным регионам Донбасса в составе Украины.

В частности, респондентам задали такой вопрос: «Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей («ДНР» и «ЛНР»), поддержали ли бы вы такое предложение?».22,8% опрошенных выбрали ответ «уверен, что поддержал бы», 25,5% — «скорее поддержал бы». Варианты ответов «скорее не поддержал бы» и «уверен, что не поддержал бы» выбрали соответственно 14,5% и 18,6% респондентов.