Киев, , 12:00 — REGNUM

В этом году украинские военные на Донбассе будут обеспечены мобильными домиками украинского производства. Об этом 19 июля в Киеве на презентации домиков завил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, всего нужно 200 мобильных комплексов, из которых уже готовы 30.

«Была задача улучшить условия для наших парней, и не только парней… Улучшить условия в самых опасных зонах, вдоль линии разграничения. Подготовлены мобильные домики для военных. Самое главное, там все есть для военных. Там есть кондиционеры, подогрев, печь на зиму, есть отдельные мобильные стиральные, там классная техника Bosch, есть туалет, душ», — рассказал Зеленский.

Он уточнил, что в мобильных домах смогут жить по четыре-шесть человек.

«Почему мобильные? Вы знаете, приоритетная задача Украины — остановить огонь и закончить войну. Мы должны улучшать условия для военных. Нам это понадобится и в мирных условиях, и для любых военных учений», — сказал Зеленский.

Президент заверил, что у Киева есть деньги на закупку мобильных комплексов.

«С понедельника начнутся торги. Министерство с начальником Генштаба выберут наилучшего производителя… Мы должны поддерживать именно отечественного производителя. Поэтому мы проехались по нашим отечественным производителям: и «Южмаш», и под Киевом есть такие производители. Поэтому наши люди получат этот заказ и будут это производить для нас», — подытожил Зеленский.

В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что домики получат защиту от обстрелов противника.

«Модель самого контейнера будет меняться. Если есть опасность жизни нашим военным, они будут углубляться в землю и немного конструктивно меняться, чтобы личный состав не был поражен. А если они не будут применяться на первой линии, там, где они не будут вкапываться, есть инженерные средства защиты этого контейнера… Они будут защищены от диверсионных групп, которые могут войти вглубь нашей территории», — уточнил Полторак.

Как сообщалось, в мае президент Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

«Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений. В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров», — сообщила пресс-служба главы государства.

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся военнослужащие, Зеленский отметил необходимость их улучшения.

«Условия для военных, защищающих Украины, должны быть нормальными», — сказал Зеленский.