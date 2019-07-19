Киев, , 11:56 — REGNUM

Киев готов обменять главреда российского издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского режиссёра Олега Сенцова. Об этом 19 июля в Киеве на презентации мобильных домиков для военных заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы не говорим относительно обмена наших моряков. Моряков нам должны вернуть. Если о доброй воле и мы действительно хотим, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы поменять Вышинского. Сенцов — это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова. Но он не разменная монета. Мы бы хотели получить всех наших заключенных, всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это первые шаги, мы готовы», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель предложила одновременно освободить украинского кинорежиссера Сенцова в ответ на предложение Кремля освободить Вышинского.

«В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первом шаге доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — сообщила Мендель.

Напомним, 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной. «Возвращение Вышинского — это могло бы быть прекрасным первым шагом», — рассказал Песков.