Цхинвал, , 11:49 — REGNUM

Вчера состоялась встреча в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), на которой обсуждались вопросы нарушения государственной границы и инциденты, происходящие на приграничных территориях Южной Осетии и Грузии. Об этом сообщает ИА «Рес».

Каких-либо серьезных результатов в ходе встречи югоосетинской стороне добиться не удалось. Как сообщил глава югоосетинской делегации Егор Кочиев, у югоосетинской и у грузинской сторон остаются разногласия по обсуждаемым вопросам. Консенсус был достигнут только по вопросам борьбы с природными пожарами и ирригации. Егор Кочиев также заявил, что Южная Осетия будет продолжать обустраивать государственную границу на своей территории.

Вопрос передачи двух особо опасных преступников остался открытым. Ранее представители Грузии подтвердили факт нахождения на их территории двух подозреваемых в нападении на югоосетинских полицейских. Как сообщила служба госбезопасности Грузии, о задержании перешедших с югоосетинской стороны лиц была проинформирована Миссия наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии. «Что касается дальнейших процедур, они будут осуществлены в соответствии с действующим законодательством Грузии», — отметили в СГБ.

Встречи в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) проходят на приграничной территории в селе Эргнет, при участии представителей Южной Осетии, Российской Федерации, Грузии, а также ОБСЕ и МНЕС. Югоосетинскую делегацию на встречах МПРИ возглавляет заместитель полномочного представителя президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев. Следующая встреча намечена на 29 августа.