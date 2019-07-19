Эр-Рияд, , 11:51 — REGNUM

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пригласил отправиться в хадж 200 родственников жертв теракта в Новой Зеландии, в мечетях Крайстчерча. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, это решение было принято в рамках программы «Хранитель двух святых мечетей», которая ежегодно реализуется министерством по делам ислама Саудовской Аравии.

Министр по делам ислама Абдуллатиф бин Абдель Азиз аль-Шейх, в свою очередь, отметил, что приглашение жертв теракта в хадж представляет собой элемент борьбы с терроризмом и поддержки семей тех, кто пострадал в результате «уничижительного акта, противоречащего всем божественным учениям, нравственным ценности и моральным принципам».

Аль-Шейх также заявил, что министерство постарается ускорить процедуру получения визы. Кроме того, Саудовская Аравия намерена предоставить приглашенным все услуги, необходимые для проведения хаджа.