Брюссель, , 11:45 — REGNUM

Антимонопольное расследование в отношении интернет-гиганта Amazon начала Европейская комиссия (Еврокомиссия). Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, заявление которой обнародовано на сайте комиссии.

По ее словам, компания Amazon, предоставляя свою площадку для независимых продавцов, постоянно собирает данные об активности на своей платформе.

«Европейская комиссия считает, что Amazon, похоже, использует информацию, которая может повлиять на конкуренцию», — сказала Вестагер, основываясь на предварительные данные.

Еврокомиссар добавила, что конкуренция в розничной торговле усилилась, а жители Евросоюза все чаще покупают товары в интернете.

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