Амман, , 11:58 — REGNUM

Международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе опубликовала новость о том, что «Иордания встала на путь улучшения отношений с Катаром». Иордания обнародовала указ о назначении Зейда аль-Лузи послом Королевства Иордании в Катаре.

Это решение ознаменовало возобновление внешнеполитических контактов между Катаром и Иорданией через два года после того, как Амман отозвал своего посла из Дохи в 2017 году, что стало знаком солидарности Иордании с монархиями Персидского залива, которые разорвали дипломатические связи с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма.

Правительство Иордании также заявило о том, что приняло кандидатуру шейха Сауда бен Насера бен Джасема аль Тани, члена катарской королевской семьи, в качестве посла Катара в Аммане.