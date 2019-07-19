Ставрополь, , 11:42 — REGNUM

Избирательная комиссия Ставропольского края зарегистрировала первого кандидата для участия в выборах на пост главы региона. Регистрацию прошел действующий губернатор Владимир Владимиров, сообщает ИА REGNUM 19 июля со ссылкой на информацию крайизбиркома. Председатель избирательной комиссии Евгений Демьянов заявил, что все документы, представленные кандидатом, прошли проверку на соответствие требованиям законодательства и достоверность.

Также в избиркоме уточнили, что Владимиров представил сведения о трех кандидатурах на пост сенатора от исполнительной власти региона — в их числе оказались замглавы Росгвардии Сергей Меликов, действующий сенатор Михаил Афанасов и гендиректор ООО «Машук» Татьяна Чумакова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее для участия в выборах губернатора Ставропольского края выдвинулись шесть кандидатов: Владимир Владимиров («Единая Россия»), депутат городской думы Ставрополя, юрисконсульт частной компании Геннадий Ефимов (ЛДПР), временно неработающий Николай Кряжев («Коммунистическая партия социальной справедливости»), заместитель председателя думы Ставропольского края Александр Кузьмин («Справедливая Россия»), директор ООО «Ставропольторг» Валентин Смирнов (Партия социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу) и ведущий инспектор Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ» Виктор Соболев (КПРФ). Документы для регистрации в избиркоме принимают с 14 по 24 июля. Выборы губернатора назначены на 8 сентября.

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