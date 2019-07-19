Киев, , 11:41 — REGNUM

Киев готов обменять руководителя портала РИА Yовости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, на осуждённого в России за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова. Такое заявление сегодня, 19 июля, в ходе пресс-конференции сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства уверен, что обмен задержанными станет демонстрацией «доброй воли» Москвы и Киева.

«Если это такие первые шаги — мы готовы», — приводит УНН слова украинского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины». В свою очередь Киев выступил с встречным предложением — одновременно с Вышинским освободить и Сенцова.

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Напомним, Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и оправдании возвращения Крыма в состав РФ. По решению суда он был заключён под стражу, в СИЗО он находится до сих пор. Очередное заседание Подольского районного суда Киева по делу руководителя РИА Новости Украина было перенесено с 15 июля на 19 июля.

Олег Сенцов за подготовку терактов в Крыму был приговорён в России к 20 годам колонии строгого режима.