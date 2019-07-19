Сеул, , 11:59 — REGNUM

Правительство Республики Корея начало пересмотр соглашения об обмене разведывательной и военной информацией с Японией. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на советника президента по национальной безопасности Чон Ый Ёна.

Причиной такого решения стал конфликт из-за экспортных ограничений в отношении Южной Кореи, введённых Токио в начале июля. По словам Чон Ын Ёна, Сеул пока не хочет идти на крайние меры и стремится сохранить договор об обмене информацией в силе, однако в случае ухудшения ситуации, он может быть расторгнут.

Договор был подписан в 2016 году и предусматривает сотрудничество разведывательных и оборонных ведомств двух стран для защиты от военной угрозы со стороны Северной Кореи. Он также является ключевым звеном в трёхстороннем сотрудничестве в сфере безопасности в Северо-Восточной Азии, так как Япония и Южная Корея являются союзниками США.